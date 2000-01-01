Кранчи Дрим пончики
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ХИТ ПРОДАЖ
Набор из 12 самых разнообразных пончиков на любой вкус.
1400 руб.1100 руб.
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Рекомендуем
Набор из 12 наших классических пончиков, легкое воздушное тесто в оригинальной глазури.
1000 руб.850 руб.
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к чаю
Набор из 6 самых разнообразных пончиков на любой вкус.750 руб.
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Два набора из самых разнообразных пончиков на любой вкус и наших классических рингов1800 руб.
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с кремом фисташка и чизкейк, украшен сахарной глазурью и хрустящей крошкой150 руб.
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С черничным джемом и кремом чизкейк, украшен сахарной глазурью и хрустящей крошкой150 руб.
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с кремом фисташка и чизкейк, украшен сахарной глазурью и хрустящей крошкой150 руб.
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Я не плох с эспрессо
Пончик наполненный классическим заварным кремом и вручную глазированный шоколадом.140 руб.
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Шелл в сахарно - карамельной глазури с начинкой соленая карамель внутри.140 руб.
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Шелл с начинкой из шоколадно-ореховой пасты, в шоколадной глазури с дробленым орешком.150 руб.
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Шелл в сахарной глазури с миндально-кремовой начинкой.150 руб.
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Пончик наполненный творожным кремом и украшенный сырной глазурью и посыпкой сухарики.150 руб.
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Шелл в сахарной глазури с малиновым джемом.140 руб.
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Наш легендарный пончик в шоколадной глазури с кремом ваниль.130 руб.
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Наш легендарный ринг оригинальный в шоколадной глазури, посыпанный радужной кондитерской посыпкой.130 руб.
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Наш классический пончик в блестящей клубничной глазури с кремом ваниль.130 руб.
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Легендарный оригинальный ринг в карамельной глазури.140 руб.
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Ринг с банановым кремом в сахарной глазури с воздушным рисом и стеклянной карамелью.140 руб.
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Классический ринг вручную глазированный шоколадом и посыпан кокосовой стружкой.130 руб.
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Наш классический пончик, легкое воздушное тесто в оригинальной глазури.110 руб.
Доставка пончиков
- повидло,
- сгущёнка,
- джем,
- варенье.
Кроме того, сверху они покрываются карамелью, цветной глазурью, фигурными присыпками, которые так нравятся детям.
Вкусные пончики на заказ с доставкой на дом — это настоящее удовольствие. Лакомства помогают скрасить скучную вечеринку, порадовать друзей и близких. Пончики никогда не наскучат, ведь они продаются в широком ассортименте.
Красиво оформленные вкусные пончики с доставкой до любого указанного места могут стать неожиданным, но приятным сюрпризом:
- для друга,
- близкого родственника,
- коллеги.
Лакомство подойдёт на любой случай жизни, когда хочется скрасить серые будни или сделать праздник по-настоящему радостным.
Кранчи дрим купить
Пончики krunchy dream
Секрет популярности оригинальной сладости — необычные дрожжи. Они хорошо поднимают тесто, делая его невероятно воздушным. Поэтому доставка пончиков krunchy dream постоянно получает заказы именно на это наименование в больших количествах.
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